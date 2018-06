Na ul. Glinianej w pobliżu skrzyżowania z Gajową dziś powinna zacząć się budowa krańcówki, czyli rozjazdu umożliwiającego przejazd tramwaju z jednego toru na drugi. Na jej wykonanie firma Balzola, która realizuje inwestycję, ma czas tylko do piątku. Po tym terminie znów ma być przywrócone kursowanie tramwajów linii 8, 31 i 32. Dojeżdżać będą tylko do krańcówki zamiast na Gaj czy Tarnogaj, ale będzie to już ułatwienie dla pasażerów.

Obecnie wrocławianie muszą przejść spory kawałek z autobusu zastępczego na tramwaje 31 i 32, bo pierwsze kończą trasę tuż przy wiadukcie na Stawowej, a drugie mają przystanek tam gdzie zerówka - przed Dworcem Głównym. W autobusach nie ma ścisku, bo kursują co 6-7 minut, ale w dwóch, którymi jechaliśmy, nie działała klimatyzacja. Na przesiadce straciliśmy też sporo czasu. - Spóźnię się trochę, bo przez remont nie kursują tramwaje - tłumaczyła przez telefon jedna z pasażerek. - Nie wiem też, gdzie ja do końca tym autobusem zastępczym dojadę.