W uzasadnieniu przyznania Biernatowi nagrody dla prokuratora roku „Złoty Paragraf” czytamy: „Doceniono jego konsekwencję i upór w dążeniu do prawdy. Swoją postawą udowodnił, że zadaniem prokuratora nie jest tylko stawianie zarzutów, ale przede wszystkim ochrona interesu społecznego i dążenie do prawdy. To on bowiem zapoczątkował sekwencję zdarzeń, która w finale doprowadziła do uniewinnienia Tomasza Komendy. Nagrodzony już w 2010 r. sugerował przełożonym, że są dowody na to, że skazano niewłaściwą osobę”.

W podobnym tonie od kilku miesięcy wypowiada się Zbigniew Ziobro. Tuż po wyjściu Tomasza Komendy z więzienia zorganizował konferencję z Bartoszem Biernatem, w czasie której powiedział: „Oto główny bohater, który miał w sobie determinację i siłę, aby wołać o prawdę w sprawie Tomasza Komendy”.

Tyle że Biernat w śledztwie nie brał udziału. Opowiadał w mediach, że w 2010 roku znalazł na swoim biurku akta sprawy (twierdzi, że nie wie, jak się tam znalazły) i próbował zainteresować nimi swoich przełożonych (jest notatka z tej rozmowy). Ci jednak powiedzieli mu, że śledztwo może prowadzić, ale po godzinach. Wobec tego Biernat sprawy nie podjął i akta trafiły z powrotem do archiwum. Wrócono do niej dopiero w 2016 roku po wznowieniu śledztwa.