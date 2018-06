6. PKO Nocny Wrocław Półmaraton ma już ugruntowaną markę w środowisku biegaczy. W tym roku wystartuje ich rekordowa liczba - 12 tys. osób.

Tegoroczna trasa półmaratonu (21 km) będzie bardzo podobna do tej z minionego roku. Zawodnicy bieg rozpoczną od bramy głównej Stadionu Olimpijskiego, później skierują się przez plac i most Grunwaldzki, następnie pobiegną na południe przez ulice: Małachowskiego, Ślężną, aleję Wiśniową, a na północ ulicą Powstańców Śląskich. Później będą biegli: Piłsudskiego, Podwalem, Ruską, Grodzką przez most Piaskowy i Młyński, ulicą Sienkiewicza, Wyszyńskiego, mostem Pokoju, Purkyniego, Frycza-Modrzewskiego, Kraińskiego, św. Katarzyny, Oławską, znów mostem Grunwaldzkim, Wybrzeżem Wyspiańskiego, ulicą Norwida i z powrotem przez most Szczytnicki i aleję Różyckiego.

W czasie biegu ulice zostaną zamknięte dla ruchu samochodowego - auta będą przepuszczane, dopiero gdy biegacze zakończą już dany odcinek (godziny są podane na mapie).