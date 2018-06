Zdolny Wrocław to koncert w ramach Święta Wrocławia. Odbywa się na plenerowej scenie na Sępolnie. Organizowany jest przez Ośrodek Działań Twórczych Światowid, który na tym wydarzeniu prezentuje projekty lokalnych, wrocławskich muzyków, bez ich podziału na style i gatunki.

W tym roku byli to gitarowo-wokalny duet Sam & Bart, który współtworzy m.in. Janek Samołyk, laureatki Nagrody Warto 2018 Gazety Wyborczej, czyli żeński zespół Kagyuma, wokalno-instrumentalny kwartet poruszający się na pograniczu muzyki etnicznej, teatralnej, jazzowej, minimalizmu i różnych technik śpiewu oraz triphopowa Jabłonka. Bardzo ciekawą, miłą dla ucha muzykę zaprezentował Trelecaster, w którego składzie jest m.in. gitarzysta Raz Dwa Trzy Jarek Treliński. Zespół, z którym zagrał na Sępolnie, stawia na zupełnie inne klimaty, niż macierzysta formacja muzyka: Trelecaster to pomieszanie stylów, w którym słychać swing, delikatne reggae i bluesa, trochę rocka, akustycznie ballady i wysmakowany, melodyjny pop, a wszystko to oparte jest na czystym, akustycznym brzmieniu gitar. Bardzo dobra, bardzo sympatyczna propozycja, która raz przyjemnie buja, a kiedy indziej pozwala wręcz odpłynąć wraz ze spokojnymi dźwiękami gitar.