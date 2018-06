Na skrzyżowaniu ulicy Kazimierza Wielkiego i Ruskiej mają być wymienione rozjazdy. W związku z tym linie tramwajowe: 3, 6, 7, 10, 14, 15, 20, 23, 24 i 33 zmienią swoje trasy.

Tramwaje linii 3 i 33 w kierunku pętli Księże Małe i pętli ZOO zostaną skierowane objazdem od placu Jana Pawła II przez ulicę Podwale, Świdnicką, Teatralną i Skargi do placu Dominikańskiego, a w kierunku przeciwnym od placu Dominikańskiego przez ulicę Kazimierza Wielkiego, Szewską, Grodzką i Nowy Świat do ulicy Świętego Mikołaja.

Tramwaje linii 10 w kierunku pętli Biskupin zostaną skierowane objazdem od pl. Jana Pawła II przez most Sikorskiego, ulicę Jagiełły, Dubois, Drobnera, pl. Bema, ulicę Sienkiewicza, Wyszyńskiego do ulicy Szczytnickiej, a w kierunku przeciwnym od placu Dominikańskiego przez ulicę Kazimierza Wielkiego, Szewską, Grodzką i Nowy Świat do ulicy Świętego Mikołaja.