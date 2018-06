Wrocławski półmaraton przez kilka lat wyrobił sobie świetną markę i wzbudza ogromne zainteresowanie. Impreza wyróżnia się przede wszystkim swoim specyficznym klimatem: zawodnicy biegną nocą ulicami Wrocławia. Oświetlone ulice, mosty, budynki tworzą niezapomnianą scenerię zawodów.

Warto podkreślić, że dla części startujących najważniejszy wcale nie jest wynik, ale pokonanie trasy półmaratonu, które łączą z oglądaniem miasta i jego zabytków.

Start i meta na Stadionie Olimpijskim

Tegoroczna trasa półmaratonu (21 km) będzie bardzo podobna do tej z minionego roku. Zawodnicy bieg rozpoczną od bramy głównej Stadionu Olimpijskiego, później skierują się przez plac i most Grunwaldzki, następnie pobiegną na południe przez ulice: Małachowskiego, Ślężną, aleję Wiśniową, a na północ ulicą Powstańców Śląskich. Później będą biegli: Piłsudskiego, Podwalem, Ruską, Grodzką przez most Piaskowy i Młyński, ulicą Sienkiewicza, Wyszyńskiego, mostem Pokoju, Purkyniego, Frycza-Modrzewskiego, Kraińskiego, św. Katarzyny, Oławską, znów mostem Grunwaldzkim, Wybrzeżem Wyspiańskiego, ulicą Norwida i z powrotem przez most Szczytnicki i aleję Różyckiego.