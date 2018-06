27-letni Ojamaa w przeszłości grał już w polskiej ekstraklasie. W sezonie 2013/14 był zawodnikiem Legii Warszawa, dla której rozegrał 34 mecze, strzelił dwa gole i zaliczył osiem asyst. W przeszłości był też graczem m.in. niemieckiej Alemanii Aachen, holenderskiej Fortunie Sittard czy szkockich klubach: Motherwell i Dundee FC. Ostatnio grał na zapleczu chorwackiej ekstraklasy w zespole HNK Gorica.

Henrik Ojamaa jest również reprezentantem Estonii. W narodowych barwach zagrał 28 razy i zdobył jedną bramkę.

- Henrik rozmawiał z trenerem Dominikiem Nowakiem i szybko znaleźli porozumienie. Myślę, że to ciekawe wzmocnienie naszej drużyny. To będzie nasz pierwszy transfer tego lata, ale do początku przygotowań dołączy do nas jeszcze jeden-dwóch piłkarzy – mówi Andrzej Dadełło, właściciel Miedzi.

A to nie jedyne kadrowe decyzje w legnickim klubie. Miedź nie przedłuży kontraktów z Michałem Bartkowiakiem i Brazylijczykiem Deleu. Na listę transferową trafili natomiast bramkarz Paweł Kapsa, pomocnik Mladen Bartulović i napastnik Jakub Vojtus. Z Legnicą żegna się też wypożyczony z Jagiellonii Białystok Przemysław Mystkowski.