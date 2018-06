Kładka nad ul. Grabiszyńską powstała w 1980 r., teraz zapadła decyzja o jej wyburzeniu. W petycji do prezydenta Wrocławia mieszkańcy proszą o wstrzymanie rozbiórki kładki. „Bezpośrednim powodem jej wybudowania były liczne wypadki samochodowe z udziałem pieszych, w tym dwukrotne śmiertelne potrącenia przechodniów. Głównymi ofiarami tych wypadków były dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 97 przy ul. Prostej” – napisali w piśmie do Rafała Dutkiewicza.

Kładkę nad ul. Grabiszyńską ma zastąpić naziemne przejście. Jak przekonuje Tomasz Stefanicki, oficer pieszy miasta, to najlepsze rozwiązanie. – Kładka nie jest przyjazna dla osób starszych i niepełnosprawnych, a w pobliżu jest przychodnia. Stan techniczny przejścia jest bardzo zły. Na nową kładkę, zgodną z dzisiejszymi normami, brakuje tam miejsca – tłumaczył.

Inicjatorzy petycji wyjaśniają, że nie są przeciwni wytyczeniu naziemnego przejścia dla pieszych ze światłami, ale przy jednoczesnym zachowaniu i wyremontowaniu kładki, bo gwarantuje ona pełne bezpieczeństwo przy przechodzeniu przez ruchliwą ulicę.