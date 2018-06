W połowie czerwca, czyli teoretycznie dzisiaj, mija termin zakończenia budowy S3 z Lubina do Polkowic.To termin kontraktowy, który Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyznaczyła konsorcjum firm Salini i Pribex. Kierowcy, którzy tamtędy jeżdżą, wiedzą jednak, że ten termin to mrzonki. Bo 14-kilometrowy fragment S3 z Lubina do Polkowic jest w proszku.

Opóźnienie gigantyczne

Wszystko przez to, że w ubiegłym roku między GDDKiA a konsorcjum firm Salini i Pribex doszło do konfliktu i zatrzymania prac na miesiąc. Opóźnień nie udało się nadgonić. Wiceminister infrastruktury i budownictwa Marek Chodkiewicz poinformował w styczniu, odpowiadając na interpelację dolnośląskich posłów PiS, że „Data zakończenia robót z uwzględnieniem opóźnień jest określana na dzień 30 marca 2019 r.".

Okazuje się, że opóźnienie może być jeszcze większe. Kiedy dokładnie oddany zostanie 14-kilometrowy odcinek, na którym pracuje konsorcjum Salini i Pribex? - Do czerwca 2019 r. oddane do użytkowania zostaną Miejsca Obsługi Podróżnych - MOP II Biedrzychowa i MOP III Lubin, gdzie zgodnie z podpisaną umową dzierżawcy mają wybudować MOP-y z całą infrastrukturą, w tym stacje paliw z częścią restauracyjną - informuje Magdalena Szumiata, rzeczniczka GDDKiA, unikając odpowiedzi na pytanie, na jakim etapie jest budowa.