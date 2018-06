Od piątku 15 czerwca można przez internet zrobić zakupy w Agencji Mienia Wojskowego. Wojsko otworzyło właśnie swój sklep internetowy. Na początek do oferty trafiło 48 pozycji, ale lista dostępnych produktów z czasem ma być dłuższa.

Najtaniej, bo już za złotówkę kupimy bawełnianą chustkę do nosa. Najwięcej – 250 zł – zapłacimy za lornetkę pryzmatyczną. – Zainteresowanie sklepem internetowym było spore. Otrzymywaliśmy wiele zapytań, również od osób, które nie miały łatwego dostępu do naszych stacjonarnych punktów sprzedaży. Zależało nam, by to zmienić i umożliwić zakupy jak największej liczbie chętnych – informuje prezes AMW Krzysztof Falkowski.

Agencja ma w planach też uruchomienie platformy aukcyjnej.

AMW wyprzedaje sprzęt - co możesz kupić

Co znajdziemy w sklepie internetowym AMW? Jest sporo żołnierskiej klasyki. Produkty są oryginalne. Pochodzą z wojskowych magazynów. Co ile kosztuje?