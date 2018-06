W czwartek, 14 czerwca Zastępca Prokuratora Generalnego Beata Marczak poinformowała o sukcesie dolnośląskiej prokuratury i policji.

– Prokuratorzy Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu we Wrocławiu oraz funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 18 osób, którym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzania do obrotu substancji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzkiego – poinformowała. Grupa miała produkować i rozprowadzać dopalacze.

– Członkowie grupy sprzedawali te substancje w formie środków pochłaniających wilgoć z komputera oraz preparatów do czyszczenia obudów komputerów – mówi Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. – Kupowały je osoby młode, liczące nawet kilkanaście lat, narkomani i biznesmeni. Jednym z miejsc dystrybucji były boiska oraz okolice szkół.