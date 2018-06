W poniedziałek wieczorem studentki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego zamknęły się w jednej z sal ćwiczeniowych w budynku przy placu Nankiera i rozpoczęły strajk okupacyjny, aby zaprotestować przeciwko Ustawie 2.0. Tzw. reforma Gowina ma wprowadzić do szkolnictwa wyższego szereg zmian, które nie podobają się środowiskom akademickim.

Każdej nocy na uniwersytecie spało około 10 osób. Protestujący organizowali też wykłady i warsztaty, podczas których sala 145 zapełniała się w całości. Pod listem otwartym, w którym Akademicki Komitet Protestacyjny we Wrocławiu tłumaczył, czego dotyczy protest, i wyjaśniał, co protestującym się nie podoba w ustawie Gowina, do piątku podpisało się ponad 300 osób. W środę protestujący zorganizowali manifestację, na którą przyszło ponad 100 osób.

– Bardzo wiele osób okazuje nam wsparcie. Są wśród nich pracownicy dydaktyczni czy administracyjni. Nawet panie sprzątające pytają, czy czegoś nie nam nie brakuje, i czy wszystko jest w porządku. Przynoszą kawę, jedzenie – opowiadała wtedy Karolina Zwierzyńska.