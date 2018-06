Policjanci z Ząbkowic Śląskich zatrzymali 48-letnią kobietę i 35-letniego mężczyznę podejrzanych o znęcanie się nad 41-latką, która z nimi mieszkała.

- Cały proceder wyszedł na jaw dopiero w momencie, gdy pokrzywdzona trafiła do szpitala ze złamaniami, powybijanymi zębami oraz oparzeniami. W trakcie wyjaśniania okoliczności związanych z tą sprawą okazało się, że ofiara przestępstwa mieszkała ze swoimi oprawcami - informuje kom. Ilona Golec z KPP w Ząbkowicach Śląskich.

Dramat zaczął się po około miesiącu współdzielenia lokalu. 41-latka była bita, kopana, przypalana papierosami, a nawet parzona wrzątkiem. Zatrzymani obcięli jej też włosy, wybili zęby i złamali rękę.

Kobieta trafiła do szpitala, gdy o sytuacji dowiedział się jej brat. - Do chwili hospitalizacji kobieta nikomu nie mówiła, co przeżywa. Po zaleczeniu ran kobieta opuściła szpital, ale nie wróciła do poprzedniego miejsca zamieszkania - mówi kom. Golec.