Niespełna 25-letni Stachowiak zmarł w komisariacie przy ul. Trzemeskiej we Wrocławiu 15 maja 2016 r. Wcześniej był maltretowany. Okrutne zdjęcia z rażenia go paralizatorem ujawnił rok temu „Superwizjer” TVN 24.

Śledczym do dziś nie udało się ustalić jednoznacznej przyczyny zgonu. Zwłoki badane były dwukrotnie. Jako pierwsi oglądali je biegli Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Uznali, że do śmierci doprowadzić mogły zażywane przez Igora narkotyki i kilkakrotne rażenie paralizatorem.

Ale nie tylko. Swój medyczny wywód kończą stwierdzeniem: „Do śmierci mogło przyczynić się wywieranie – prawdopodobnie wielokrotne – silnego ucisku na szyję przez osobę lub osoby drugie podczas obezwładniania denata”.

Autorzy opinii to dr n. med. Jerzy Kawecki i lek. med. Patryk Pilecki. Chcieliśmy z nimi porozmawiać. Odmówiono nam jednak takiej możliwości.