Do zdarzenia doszło w listopadzie 2017 r. Trzytygodniowy Filip trafił do szpitala ze złamaną rączką, siniakami, otarciami naskórka i zadrapaniami. Noworodek trafił wtedy najpierw do szpitala przy ul. Koszarowej, a stamtąd na Fieldorfa. Lekarze zbadali chłopca i doszli do wniosku, że dziecko mogło być maltretowane, więc zawiadomili policję, a ta prokuraturę.

Kobieta została zatrzymana. Prokuratura postawiła jej zarzuty. 18-letnia wówczas Paulina L. trafiła na 3 miesiące do aresztu. Przyznała, że znęcała się nad chłopcem, bo "nigdy go nie chciała". - Kobieta twierdzi, że nigdy nie chciała tego dziecka i czuje do niego odrazę - informowała w listopadzie Małgorzata Klaus, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Teraz do sądu trafił akt oskarżenia. Prokuratura oskarża Paulinę L. o znęcanie się nad synkiem i spowodowanie u niego obrażeń ciała. Zdaniem prokuratury kobieta drapała, szczypała chłopca i uderzała go ręką w twarz. Znęcać się nad dzieckiem zaczęła już 9 dni po urodzeniu. 22 listopada złamała mu rękę.