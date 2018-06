Uwaga, sprawdzam listę obecności. Studenci i studentki? Doktoranci i doktorantki? Absolwenci i absolwentki? Politycy i polityczki? Czy wszyscy są już na miejscach? No, to możemy zaczynać. Wykład wygłosi dr hab. Jacek Schindler z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

***

Jestem jednym z pierwszych roczników, które studiowały kulturoznawstwo, a Wrocław to pierwsze polskie miasto, w którym otwarto ten kierunek.

Ale to nie były moje wymarzone studia, choć wtedy nikt jeszcze nie pytał: „A co ty będziesz po tym kulturoznawstwie w życiu robić?” I dobrze, bo i tak nie umiałem się zdecydować. Poszedłem do poradni zawodowej, zdałem tam egzaminy z nauk ścisłych, z języków, testy na inteligencję... Akurat tydzień wcześniej rozwiązywałem podobny test. Dobrze mi poszło. Ale i pani psycholog nie wiedziała, co ze mną zrobić. „Może w takim razie psychologia?” – zaproponowała.