– Prokuratorzy Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu we Wrocławiu oraz funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 18 osób, którym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzania do obrotu substancji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzkiego – poinformowała Zastępca Prokuratora Generalnego Beata Marczak.

Wśród zatrzymanych byli kierujący grupą Łukasz W. ps. „Gekon” i Michał W. ps. „Michalina”, a także pozostali członkowie stojący na niższych szczeblach hierarchii, w tym osoby sprzedające trujące substancje w punktach znajdujących się na terenie Wrocławia.

Zatrzymani we Wrocławiu przestępcy to osoby w wieku od dwudziestu do trzydziestu lat, którzy sami nie zażywali sprzedawanych substancji, bo mieli pełną świadomość, że handlują trucizną.