Aleksander B. wyciął 57-letniemu Mirosławowi L. zdrową nerkę na początku maja 2015 r. w szpitalu przy Borowskiej we Wrocławiu. Pacjent przyszedł do szpitala przy Borowskiej jakieś trzy, cztery tygodnie przed operacją. Przyniósł badania tomograficzne wykonane w innym szpitalu, w którym był już zapisany na operację zaatakowanej przez nowotwór nerki, ale termin jej realizacji był bardzo odległy. Lekarz Aleksander B. zbadał go m.in. ultrasonografem, odczytał wynik przyniesionego przez pacjenta badania tomograficznego i postawił diagnozę. Wpisał go też do programu szybkiej terapii onkologicznej DiLO, dzięki któremu pacjent z nowotworem dostaje tzw. zieloną kartę, która pozwala mu ominąć zwykłe kolejki i daje prawo do szybkiej diagnostyki oraz leczenia.

Błąd był powielany

Lekarz, który pod koniec maja stanął przed sądem, tłumaczył, że do fatalnej w skutkach pomyłki doszło w toku przygotowania chorego do operacji. Inny lekarz źle wpisał operowaną stronę do planu operacyjnego, później ten błąd był powielany. Z tłumaczeń lekarza wynika, że nikt z personelu medycznego nie zajrzał do historii choroby. Na sali byli lekarz operujący, dwóch chirurgów asystujących, trzy pielęgniarki, i anestezjolog. Wszyscy przygotowali się na operacji na podstawie planu. On sam próbował dotrzeć do dokumentacji medycznej, ale ta była zamknięta.