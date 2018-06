Do zatrzymania doszło 12 czerwca w miejscowości Strzeszów (powiat trzebnicki). Funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali busa do kontroli. - To zwykły samochód dostawczy. Blaszak przystosowany do przewozu towarów i zarejestrowany na dwie osoby - informuje podkom. Piotr Dwojak, oficer prasowy komendy w Trzebnicy.

Gdy policjanci otworzyli "pakę", z pojazdu zaczęli wysiadać "pasażerowie". Było ich 30. - Zatrzymywaliśmy już ludzi, którzy przewozili w aucie więcej osób, niż pozwalała liczba wskazana w dowodzie rejestracyjnym. Ale to, co zobaczyli funkcjonariusze w Strzeszowie, mocno ich zdziwiło. Gdy policjanci policzyli "pasażerów", byli w szoku - mówi podkom. Dwojak.

Busem kierował 21-letni mężczyzna, obywatel Ukrainy. Liczba przewożonych pasażerów nie była jedynym jego przewinieniem. Samochodem, który prowadził, w ogóle nie powinien wyjeżdżać na drogę. Nie miał na nie obowiązkowego ubezpieczenia i ważnego przeglądu.