Dorota P. zmarła w sobotę w jednym z wrocławskich szpitali. To ona w 1999 roku rozpoznała Tomasza Komendę na jednym z portretów pamięciowych. Miała o tym powiedzieć podczas imprezy, na której był jeden z wrocławskich policjantów.

Jej zeznania powiązały go także z zamordowaną Małgosią i Miłoszycami, w których doszło do morderstwa. Przekonywała, że Tomasz Komenda jest agresywny, a jego rodzina patologiczna. Twierdziła, że dziewczyna Komendy była z Jelcza-Laskowic, tak jak zamordowana Małgorzata. Mówiła także, że chłopak pożyczał od niej pieniądze na benzynę, by w sylwestra 1996/1997, kiedy zamordowano Małgosię, dojechać do Miłoszyc. Miał się jej także chwalić, że ciotka pożyczy mu auto.

Dorota P. była już przesłuchiwana po wznowieniu śledztwa. Złożyła obszerne wyjaśnienia, które zostały spisane na kilkudziesięciu stronach. Śledczy mają również nagranie z przesłuchania.