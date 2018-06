WTomasz Komenda po wyjściu z więzienia chciał polecieć do Watykanu na grób papieża Jana Pawła II. To do niego modlił się w więzieniu o wolność i jemu chciał za wolność podziękować.

- Zawsze był dla mnie ważną postacią. Widziałem go nawet na żywo, jak przejeżdżał z

pielgrzymką koło myjni, w której pracowałem. Kiedy umarł, powiesiłem jego zdjęcie w celi. Kilka lat temu w nocy, zobaczyłem jakby łunę koło tego zdjęcia. Ja wiem, że to

nieprawdopodobne, ale dało mi nadzieję, że może papież mnie nie opuścił - mówi Tomasz Komenda.

W tym tygodniu wraz z rodzicami pojechał do Watykanu. Dzisiaj miał zaplanowaną audiencję u papieża Franciszka. Wraz z rodziną mieli być na spotkaniu pielgrzymów, ale kardynał Konrad Krajewski, który przygotowywał wizytę, zrobił im niespodziankę i zaprosił na prywatne spotkanie z papieżem Franciszkiem.