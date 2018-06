Funkcjonariusze zespołu poszukiwań celowych wydziału kryminalnego komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu rozpoczęli poszukiwania 36-letniego mężczyzny, który od ponad 13 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.

Okazało się, że poszukiwany 36-latek ukrywał się na terenie Europy. Wprowadzał w błąd zagraniczne organy ścigania m.in. poprzez posługiwanie się danymi oraz dokumentem innej osoby. Poza granicami Polski cały czas popełniał różnego rodzaju przestępstwa.

Poszukiwany poczuł się na tyle swobodnie, że powrócił do kraju. Tropiący go wrocławscy „łowcy głów” ustalili, że ma on spotkać się na terenie lotniska Kraków-Balice z bliską osobą.

Mężczyzna był całkowicie zaskoczony obecnością policjantów. Do momentu potwierdzenia jego tożsamości za pośrednictwem urządzenia do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej, mężczyzna cały czas legitymował się danymi innej osoby i próbował przekonywać, że nie jest poszukiwany. W chwili, gdy jednoznacznie potwierdzono jego tożsamość, 36-latek „przyznał się” do swoich faktycznych danych.