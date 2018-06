Akademia Piłkarska Zagłębia przynosi ostatnio spore zyski. Zimą klub z Lubina sprzedał Jarosława Jacha, który za prawie trzy miliony euro trafił do angielskiego Crystal Palace. To do tej pory najwyższa kwota, za jaką sprzedano zawodnika z dolnośląskiego klubu. A to nie koniec zysków dla lubinian z udziałem klubowych wychowanków.

W weekend wytransferowano kolejnego piłkarza, który był graczem Zagłębia. Krzysztof Piątek za cztery miliony euro przeszedł z Cracovii do 12. drużyny włoskiej ekstraklasy FC Genoa. A kwota transferu może jeszcze wzrosnąć, w zależności od wyników sportowych, jakie Genua i sam zawodnik będą osiągać. Piątek podpisał z włoskim klubem czteroletni kontrakt.

W związku z transferem za granicę na finansowy udział w transakcji i podział zysków może też liczyć Zagłębie. To efekt „mechanizmu solidarnościowego”, czyli solidarity payment – zasady w przepisach FIFA, w ramach której część kwoty transferu musi trafić do klubów, które wyszkoliły danego zawodnika między 12. a 23. rokiem życia. Oznacza to, że „Miedziowi” zarobią na Piątku ok. 350 tys. zł.