„Wracamy do rozmów z Rafałem Dutkiewiczem o wspólnej liście do sejmiku razem z Bezpartyjnymi Samorządowcami i wskazujemy wspólnego kandydata tych trzech środowisk na prezydenta Wrocławia” – taką rekomendację we wtorek przyjęli radni Dolnośląskiego Ruchu Samorządowego.

W poniedziałek scenariusz na wybory był inny. Liderzy DRS i BS oficjalnie ogłosili wspólny start do sejmiku i poszukiwania kandydata na prezydenta Wrocławia. Projekt miał być realizowany bez Rafała Dutkiewicza, który w piątek zaplanował ogłoszenie startu w tych wyborach z własną listą. Sam ma zostać liderem z tzw. obwarzanka, czyli okręgu wyborczego obejmującego ościenne gminy Wrocławia, a we Wrocławiu jako "jedynkę" wystawi byłego prezydenta Wrocławia, obecnego posła Unii Europejskich Demokratów, Stanisława Huskowskiego.

Czy to jeszcze aktualne?

Rafał Dutkiewicz pojawił się na klubie radnych DRS. Zakomunikował, że wspólna lista jest możliwa, ale pod warunkiem że wycofają rekomendację dla Jerzego Michalaka jako kandydata na prezydenta Wrocławia i poprą wspieranego przez Dutkiewicza, SLD i .N Jacka Sutryka.