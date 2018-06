Ferdinand Oppenheim dorobił się we Wrocławiu wielkiej fortuny. Wprowadzając się do barokowej kamienicy przy Solnym, zadbał, by nikt co do jego bogactwa nie miał wątpliwości. Podkreślała to już fasada w kolorze byczej krwi. Właściciel miał zmysł do interesów, ale był też wielkim filantropem. Gdy zmarł, zapisał nieruchomość w spadku miejscowej Gminie Żydowskiej. Ta aż do 1940 roku prowadziła tam fundację na rzecz ubogich i potrzebujących.

Wkrótce każdy będzie mógł gościć w kamienicy. Jeszcze pięć lat temu były tam prywatne mieszkania i wejścia bronił domofon, ale teraz będą tam wystawy, koncerty i wieczory literackie. Właściciel właśnie kończy remont. Budynek należy do fundacji Op Enheim. To nawiązanie do nazwiska przedwojennych właścicieli i połączenie słów Open i Heim - Otwarty Dom. Taka ma być właśnie ta kamienica. Na dole już działają kawiarnia Bema Cafe i restauracja Fuzja na Solnym. W tej ostatniej możemy już znaleźć przedsmak tego, co udało się odrestaurować na niedostępnych jeszcze piętrach kamienicy. Ściany wzdłuż stolików zdobią świetnie zachowane polichromie wykonane przez wrocławskich rzemieślników w XVIII wieku. Takich śladów historii jest tam więcej, jak choćby nadpalona belka stropowa z wbitym hakiem, która ocalała z pożaru, jaki strawił kamienicę 300 lat temu. Została odnaleziona podczas remontu i przeniesiona do holu wejściowego. W sieni oryginalne są też schody i ich drewniana, barokowa balustrada. Zachowały się też kamienne framugi, w których zamontowano teraz szklane drzwi.