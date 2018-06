Pierwszej nocy było ich cztery. W poniedziałek wieczorem weszły na teren uczelni z nietypowym bagażem: zamiast książek, w plecakach miały śpiwory, wodę, ładowarki do telefonów i farby do wypisania transparentu. Po godz. 20 znalazł je portier, gdy chciał zamknąć główny gmach Wydziału Filologicznego UWr.; był zaniepokojony, ale grzeczny. Przekonały go, że z budynku nie wyjdą. Śpiwory rozłożyły w jednej z sal ćwiczeniowych na piętrze, z oknami od strony ulicy. Tak łatwiej dogadać się z kolegami, którzy wspierają ich spod zamkniętych drzwi.

- Decyzja była spontaniczna - przyznaje Anna Firgolska, jedna z uczestniczek strajku.

- Przekonało nas chyba to, że wszystkie poprzednie ustawy PiS były przepychane bardzo szybko, więc nasza reakcja też powinna być szybka i wyraźna - mówi Wiktoria, studentka Instytutu Filologii Polskiej.

- Jesteśmy tu, bo istnieje szansa, że to najskuteczniejsza forma protestu. Zostaniemy tu tak długo, jak będzie trzeba - dodaje Karolina Zwierzyńska, która studiuje na trzecim roku Kultury i praktyki tekstu.