Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak na stacji benzynowej wyrzucił niedopałek papierosa. Ale nie zaśmiecanie terenu było przyczyną zatrzymania. Gdy do 25-latka podchodzili policjanci, ten otworzył drzwi swojego auta i wyrzucił... marihuanę.

– Spanikowany kierowca wysypał posiadany susz roślinny pod drzwi swojego samochodu. Chwilę później został zatrzymany w związku z podejrzeniem o posiadanie środków odurzających – informuje kom. Kordian Mazuryk z KPP w Jaworze.

Okazało się, że to, co mężczyzna miał w samochodzie, było jedną z wielu porcji. – W miejscu jego zamieszkania w szafie funkcjonariusze znaleźli ukrytą puszkę, w której także znajdował się susz roślinny. Przeprowadzone badanie wykazało, że zabezpieczona substancja pod samochodem oraz w miejscu zamieszkania 25-latka to marihuana, z której można uzyskać blisko 100 porcji handlowych tego narkotyku – dodaje kom. Mazuryk.