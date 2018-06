Do tego tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 11 na ul. Grabiszyńskiej. Tramwaj odjeżdżający z przystanku przy ul. Stalowej potrącił starszą panią. Jej ciało zostało rozczłonkowane, a pojazd ciągnął je do przystanku przy ul. Pereca

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że „jedenastka” jadąca w kierunku centrum mijała się z autobusem i to zza niego przechodząc przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, wyszła poszkodowana 78-latka wprost pod ruszający tramwaj.

W sprawie wszczęte zostało śledztwo, które prowadzi prokuratura rejonowa Wrocław-Fabryczna. Na jej zlecenie poszczególne czynności procesowe wykonują policjanci.

– Oprócz badania alkomatem, które wykazało u motorniczego zero promili alkoholu, pobraliśmy też próbkę krwi, która dokładnie wykaże ewentualną obecność alkoholu lub innych substancji odurzających – mówi aspirant sztabowy Paweł Petrykowski z dolnośląskiej policji.