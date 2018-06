- Jeszcze w czwartek wstałem o 5 rano i poszedłem do pracy w kopalni. Skończyłem o godzinie 14 i pojechałem na trening. Możecie mi wierzyć, że zrobię wszystko, by wykorzystać daną mi szansę - mówi Daniel Szczepan. - Przejście do Śląska to dla mnie duży krok w karierze. Jestem szczęśliwy, że się tutaj znalazłem. Teraz czeka mnie ciężka praca, żeby udowodnić, że nie znalazłem się w tak wielkim klubie jak Śląsk przypadkiem. Były mną zainteresowane także inne zespoły, z I ligi, ale ja chciałem sprawdzić się jak najwyżej i walczyć o marzenia. Chcę dobrze zaprezentować się trenerom, pokazać, że jestem zdeterminowany - podkreśla nowy piłkarz Śląska.

Daniel Szczepan od 2015 roku występował w GKS-ie 1962 Jastrzębie, z którym wywalczył właśnie awans do I ligi. W minionym sezonie 23-letni napastnik był czołową postacią zespołu, zagrał w 31 spotkaniach, w których strzelił 13 goli.