W rozmowie z portalem Zbigniew Ćwiąkalski podaje przykład trzech niesłusznie skazanych Amerykanów, którzy niedawno wyszli z więzienia.

Każdy z nich przebywał w zakładzie karnym 3 lata i dostał po milionie dolarów odszkodowania za każdy rok odsiadki.

W Polsce niesłusznie skazany na 12 lat więzienia mężczyzna otrzymał 3 miliony zł odszkodowania, ale zdaniem Ćwiąkalskiego nie można go porównać do Tomasza Komendy, ponieważ był on "uważany za płatnego mordercę i członka zorganizowanej grupy przestępczej".

Tomasz Komenda wybiera się teraz do Rzymu, aby odwiedzić m.in. grób Jana Pawła II. Po powrocie ma zapoznać Ćwiąkalskiego ze szczegółami gehenny, jaką przeszedł w więzieniu.

Śledztwo prokuratury

Na wysokość wnioskowanego odszkodowania może też wpłynąć wynik śledztwa, jakie prowadzi łódzka prokuratura. Nad sprawą pracuje trójka prokuratorów, niektóre czynności zostały zlecone policjantom z wrocławskiego wydziału spraw wewnętrznych.