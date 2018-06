Antoni Kopeć, burmistrz Kątów Wrocławskich napisał do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pismo, w którym domaga się ograniczenia prędkości na A4 od Pietrzykowic do Kostomłotów do 90 km/h.

Argumentuje, że jest to obecnie najbardziej niebezpieczny odcinek autostrady na Dolnym Śląsku, na którym niemal codziennie dochodzi do kolizji i wypadków. Po każdym takim zdarzeniu policja wprowadza objazdy, które prowadzą przez centrum Kątów, Pietrzykowice, Sadków i Sośnicę Pełcznicę.

Ograniczenie prędkości i montaż fotoradarów miałyby jego zdaniem rozwiązać problem.

Pomysł burmistrza wzbudził spore emocje wśród czytelników „Wyborczej”. Podzielili się na zwolenników i przeciwników takiego rozwiązania.

Sławomir Grabias uważa, że „powinno być maksymalnie 50 km/h”, Mateusz Laś proponuje do 80 km na godz., „byleby zacząć budowę minimum jeszcze jednego pasa na całej długości A4, a najlepiej dwóch”. Zdaniem Artura Makowskiego trzeba wprowadzić odcinkowe pomiary prędkości od zjazdu do zjazdu.