Zawody Speedway of Nations, czyli mistrzostwa świata par, pierwszy raz w tej formule rozgrywano przez dwa dni na torze wrocławskiego Stadionu Olimpijskiego. W turnieju rywalizowało siedem reprezentacji, które na zasadzie każdy z każdym walczyły przed dwa dni. Każdego dnia rozegrano po 21 wyścigów w rundzie zasadniczej, a w sobotę dodatkowe dwa biegi finałowe - o awans do finału i ten decydujący o mistrzostwie.

Najlepszy nie jest mistrzem

W pierwszym dniu najlepiej jeździli Anglicy (przede wszystkim Woffinden, w mniejszym stopniu Lambert i Cook ) oraz Rosjanie (Artiom Łaguta i Sajfutdinow). Polacy (Janowski, Dudek i Drabik) rozczarowali, gdyż zajmowali dopiero przedostatnie, szóste miejsce.

W drugim dniu mistrzostw Polacy prezentowali się znacznie lepiej i zaczęli odrabiać straty. Dzięki skutecznej jeździe w sobotę nasza reprezentacja po pierwszej części zawodów awansowała na trzecie miejsce i zapewniła sobie walkę o awans do finału. Do niego bezpośrednio z pierwszej pozycji awansowali Brytyjczycy, a drudzy po fazie zasadniczej Rosjanie byli przeciwnikami Polaków w starciu o awans do finału.