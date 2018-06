14 ZDJĘĆ Premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Wrocławia (TOMASZ PIETRZYK)

Kierowcy nie mają co liczyć na szybką przebudowę autostrady A4. - To inwestycja w fazie analitycznej - powiedział w sobotę we Wrocławiu premier Mateusz Morawiecki. Nie pozostawił wątpliwości, że do 2030 r. nic się w tej sprawie nie wydarzy.