Ograniczenia prędkości do 90 km/h na A4 między Pietrzykowicami i Kostomłotami chce burmistrz Kątów Wrocławskich. Napisał do GDDKiA, by sprawę potraktowała jako pilną.

„Odcinek A4 od węzła Kostomłoty do węzła Pietrzykowice jest w tej chwili najbardziej niebezpiecznym odcinkiem tej trasy na Dolnym Śląsku" – zwraca uwagę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad burmistrz Kątów Wrocławskich Antonii Kopeć. Przypomina, że nie ma tu trzeciego pasa ani pasa awaryjnego, a kierowcy najczęściej ignorują dopuszczalną na tym odcinku prędkość 110-130 km/h. Zdaniem Kopcia to jest przyczyną codziennych wypadków i wyznaczania objazdów przez Pietrzykowice, Sadków i Sośnicę Pełcznicę oraz w każdym przypadku przez centrum Kątów Wrocławskich, powodując paraliż komunikacyjny połowy gminy i całego miasta. Zdaniem burmistrza rozwiązaniem tych kłopotów będzie ograniczenie prędkości między węzłami Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie do 90 km/h oraz instalacja odcinkowych mierników prędkości lub radarów stacjonarnych. – Powyższy postulat proszę potraktować jako pilny – napisał Kopeć w piśmie do GDDKiA, która w tej sprawnie nie zajęła jeszcze żadnego stanowiska.