O zorganizowanie specjalnego posiedzenia senackiej komisji praw człowieka i praworządności przedstawiciele Platformy Obywatelskiej zaapelowali w połowie maja.

„Nowe informacje dotyczące zarówno motywów, jak i zaginięcia poważnych dowodów w sprawie, a także związane z tym postępowanie wobec dziennikarza Wojciecha Bojanowskiego, budzą poważne obawy łamania zasad praworządności i praw człowieka” – argumentowali w piśmie skierowanym do kierownictwa komisji.

Komisja jednak się nie zbierze.

– Nie zgodził się na to przewodniczący komisji z PiS senator Robert Mamątow – mówi „Wyborczej” Barbara Zdrojewska, senator PO z Wrocławia.

Mamątow zaprzecza: – Nie była to wyłącznie moja decyzja, a całej komisji. Ja uznałem, a komisja zaakceptowała, że lepszym rozwiązaniem będzie wystąpienie do kierownictw ministerstw Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości. Odpowiednie pisma w tej sprawie skierowałem już do szefów obu resortów.