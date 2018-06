Wrocławskie zoo z okazji Światowego Dnia Oceanów, który jest obchodzony 8 czerwca, pochwaliło się dobrą wiadomością. Mieszkające od dwóch lat w Afrykarium rekiny arabskie po raz pierwszy złożyły jaja, w których rośnie życie.

- Te endemity Morza Arabskiego to w środowisku naturalnym lokatorzy głównie ginących raf koralowych, więc i rekiny zagrożone są wyginięciem. Odchów młodych, we wrocławskim oceanarium, to duży sukces hodowlany, ale nie jedyny w zakresie ratowania fauny mórz i oceanów - cieszą się pracownicy zoo.

Rekiny arabskie złożyły aż 18 jaj, w których widać rozwijające się, żywe osobniki. Radość o tyle wielka, że to pierwszy rozród rekinów we wrocławskim zoo. - Jaja składały dwie samice na przestrzeni kilkunastu dni. Okres lęgu trwa około 80 dni, więc pierwszego rekina spodziewamy się za nieco ponad miesiąc – mówi Jakub Kordas, kierownik sekcji akwariów w Afrykarium, specjalista hodowli ryb.