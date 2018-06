Pożar kurnika znajdującego się przy ul. Lipnickiej w Szczepanowie zauważono około godz. 19. Pierwsze trzy zastępy straży pożarnej pojawiły się na miejscu już po około 10 minutach. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przystąpili do gaszenia.

– Ogniem zajęty był budynek kurnika długi na 80 metrów i szeroki na 25. W środku znajdowało się 19 tys. kurczaków, które zostały dostarczone właścicielom kurnika dzień wcześniej – informuje Dariusz Domaradzki, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej.

Niemal wszystkie ptaki zginęły. Udało się uratować 10 sztuk. – Pożar był trudny do ugaszenia, ponieważ źródło ognia było częściowo ukryte pod sufitem, w konstrukcji dachu – tłumaczy oficer PSP. Do ognia trudno było dotrzeć, bo dach kurnika miał dwie warstwy: z zewnątrz pokryty był blachą, pod którą znajdowała się wełna mineralna, a pod nią deski pokryte papą. - Strażacy musieli rozcinać blachę, żeby dotrzeć do ognia - wyjaśnia oficer Domaradzki.