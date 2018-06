Jak głosi legenda, w 1241 r. Tatarzy-Mongołowie po złupieniu Wrocławia postanowili zrobić sobie postój w gaju Szczepińskim. Mieszkańcy ówczesnej wsi Szczepin zaatakowali wrogów, którzy uciekli w popłochu, pozostawiając po sobie łupy wojenne.

Uczciwi Szczepinianie postanowili zwrócić je miastu. Księżna Anna, żona Henryka II Pobożnego, miała w podzięce ustawić Kolumnę Tatarską na pamiątkę tego wydarzenia.

Pomnik stojący na rogatkach miasta miał zostać rozebrany wraz z murami miejskim w 1808 r., a znajdować się miał w miejscu dzisiejszego Dolmedu. W tymże roku wieś Szczepin została włączona w granice miasta.

Szczepin zalicza się do historycznego Przedmieścia Mikołajskiego. Dziś zamiast bramy Mikołajskiej jest przejście podziemne na pl. Jana Pawła II, a zamiast dawnego kościoła św. Mikołaja wybudowano kawałek dalej kościół Chrystusa Króla przy ul. Inowrocławskiej. Wciąż jednak cieszy oko wyremontowana Akademia Muzyczna, fontanna Alegoria Walki i Zwycięstwa czy remontowany właśnie dawny szpital.

Z morza gruzu

Przedwojenny Szczepin, zapełniony budynkami na wzór kamienic czynszowych, stał się dzielnicą robotniczą. Ale dzisiaj można zobaczyć raptem pojedyncze ślady tamtego osiedla.

Edward Łysek, który przyszedł na nasz reporterski dyżur, mówi, że jest prawdopodobnie najstarszym mieszkańcem Szczepina. Wprowadził się do bloku przy ul. Inowrocławskiej w 1967 r. Do Wrocławia przyjechał z Kielecczyzny. Ma 83 lata i ze względu na stan zdrowia narzeka, że mógłby mieć bliżej jakiś większy market, bo coraz trudniej mu się poruszać. Do Biedronki podjeżdża autobusem, bo ma przystanek zaraz pod domem.