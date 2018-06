Dyżurny komendy miejskiej w Legnicy dostał zgłoszenie o mężczyźnie wiszącym na zewnątrz budynku, na wysokości czwartego piętra jednego z bloków mieszkalnych. Do zdarzenia doszło w rejonie dzielnicy Fabryczna.

Na miejscu natychmiast pojawili się policjanci, którzy zauważyli osobę trzymającą się jedną ręką gzymsu pod oknem klatki schodowej.

– Widać było, że mężczyzna słabnie i nie będzie się w stanie długo tak utrzymać – informuje kom. Kamil Rynkiewicz z biura prasowego dolnośląskiej policji.

I dodaje: – Policjanci natychmiast wbiegli na klatkę schodową i rozpoczęli rozmowę z roztrzęsionym legniczaninem, wykorzystując ten czas na maksymalne zbliżenie się do niego. W ostatnim momencie dzielnicowi chwycili mężczyznę za ramiona i wciągnęli go do środka budynku.

Mężczyzna był pijany, miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Przybyłe na miejsce pogotowie ratunkowe podjęło decyzję o jego hospitalizacji.