Najwyższy zasiłek macierzyński, jaki jest obecnie wypłacany w Polsce, to aż 66 tys. zł miesięcznie. Tyle co miesiąc dostaje jedna z mam w Warszawie. Rekordzistką na Dolnym Śląsku jest mama z Wrocławia, która co miesiąc dostaje z ZUS 37 tys. zł. Jednak to tylko wyjątki, ponieważ przeciętna wysokość zasiłku to 2230 zł.

Pensje rosną

Świadczenie jest jednak coraz wyższe, ponieważ wciąż rosną pensje Polek. W 2017 r. przeciętne wynagrodzenie wynosiło już prawie 4500 zł brutto, a wysokość wypłacanego zasiłku jest ściśle powiązana z wysokością wynagrodzenia kobiety. Im wyższe zarobki, tym wyższa kwota przyznanego zasiłku.

– Wysokość wypłat wynika wprost z otrzymywanego przez kobietę wynagrodzenia, od którego odprowadzane są składki – tłumaczy Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Dlatego tak istotne jest, aby całość naszych zarobków była legalna i niewypłacana, jak to się czasami dzieje „pod tzw. stołem” – dodaje.