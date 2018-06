– Przyszli niczym agenci służb specjalnych, a „przypadkiem” na miejscu znajdowała się też ekipa TVPis – skomentował czwartkowy najazd posłów PiS na ratusz prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Taką akcję posłowie PiS żądający informacji o nagrodach dla urzędników wykonali w środę w ośmiu miastach Polski. Wrocław ominęli. Pytanie o dodatkowe gratyfikacje dla pracowników magistratu w formie interpelacji zadała Rafałowi Dutkiewiczowi miejska radna PiS Grażyna Kordel.

Z informacji ratusza wynika, że prezydent Wrocławia żadnych nagród nie dostał. Wiceprezydenci już tak.

W 2015 r. łączna kwota nagród dla nich wyniosła 175 319 zł, co w przeliczeniu na jedną osobę dało 43 830 zł. W 2016 r. pula nagród przeznaczona dla zastępców Rafała Dutkiewicza to 173 044 zł i każdy z wiceprezydentów otrzymał 43 261 zł na konto. W 2017 r. do podziału było 151 831 zł i na konta wpłynęło niemal po 38 tys. zł.