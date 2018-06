Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze prowadzi śledztwo przeciwko Tomaszowi L. podejrzanemu o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Do zdarzenia doszło 29 maja na ulicy Parkowej w Karpaczu. Jak ustaliła prokuratura, Tomasz L. kierujący pojazdem marki Volkswagen umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym. - Nie dostosował prędkości i zjechał na przeciwległy pas jezdni, po którym poruszał się jadący skuterem mężczyzna, doprowadzając do zderzenia z pokrzywdzonym. W wyniku licznych odniesionych na skutek wypadku obrażeń pokrzywdzony Julian Ś. zmarł - informuje prokurator Tomasz Czułowski, rzecznik prasowy jeleniogórskiej prokuratury.

Tomasz L. nie przyznaje się do spowodowania tego wypadku. Śledczy, opierając się na oględzinach z miejsca zdarzenia, opinii biegłych i zeznaniach świadków, uznali, że można go uznać za sprawcę i postawić mu zarzuty. - Ponadto Tomasz L. był w przeszłości wielokrotnie uznawany za winnego popełnienia wykroczeń drogowych, a w dniu 10 maja 2018 roku, przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze zapadł wyrok, w którym uznano go za winnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, w którym potrącił on przechodzącą przez pasy kobietę - informuje Czułowski. Sąd wymierzył mu wówczas karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na dwa lata. Ten wyrok jeszcze się jednak nie uprawomocnił.