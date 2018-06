Do zdarzenia doszło w niewielkich Mrowinach w powiecie świdnickim. To największa wieś gminy Żarów, licząca tysiąc mieszkańców. Mieszka w niej Wioletta W., skonfliktowana z matką obrażonego przez nią 15-latka.

– Kobiety są sąsiadkami i delikatnie mówiąc: nie przepadają za sobą – mówi prokurator Mariusz Witkowski, szef wałbrzyskiej prokuratury rejonowej. Od kilku lat to właśnie ta placówka zajmuje się sprawami szerzenia tzw. nienawiści narodowościowej.

Na początku maja kobiety spotkały się przypadkowo na ulicy. Od słowa do słowa doszło do kłótni i wyzwisk. W pewnym momencie Wioletta W. swoją agresję skierowała do towarzyszącego sąsiadce 15-letniego syna. Nie spodobał jej się ciemniejszy kolor jego skóry. Wtedy padły słowa: „Jesteś Arabem, j… terrorystą”.

– Matka chłopca złożyła zawiadomienia na policję – mówi prokurator Witkowski. – 3 maja Wioletta W. usłyszała zarzut publicznego znieważenia małoletniego.