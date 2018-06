– Ten plakat wisi przy głównej drodze. Widzą go kierowcy, którzy często stoją tam w korku. Nie da się go też nie zauważyć podczas spacerów – tłumaczy Jakub Kłosiński, lokalny aktywista ze Stowarzyszenia „Nasze drogi”.

Na ogromnym bilbordzie Fundacja „Pro – Prawo do Życia” zamieściła zdjęcie martwego płodu we krwi: – Nie wiedziałem, jak mam wytłumaczyć mojej niespełna trzyletniej córce ten przerażający plakat.

Oburzeni byli też inni mieszkańcy podwrocławskich Radwanic.

– Wiele osób, w tym matki, pisało do mnie w tej sprawie, bo nasze stowarzyszenie zajmuje się lokalnymi problemami – mówi Kłosiński. – Napisałem więc najpierw do rzecznika praw dziecka, ale odpowiedział, że interwencja w przypadku takich plakatów nie leży w jego kompetencjach. Ludzie zgłaszali to władzom gminy, ale to również okazało się nieskuteczne, bo bilbord stoi na prywatnej działce. Postanowiłem więc zawiadomić policję.