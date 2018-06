Do tego niecodziennego i niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek na terenie parkingu Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu. Jeden z kierowców wyjeżdżających z budynku o mały włos nie zderzył się z kobietą prowadzącą samochód. Jechała pod prąd. Jej wyczyn został nagrany i trafił do sieci.