Rebtel to szwedzka firma technologiczna z siedzibą w Sztokholmie. Powstała w 2006 r. i zatrudnia raptem 85 osób, obsługując jednocześnie 25 milionów użytkowników na całym świecie.

Przychód firmy w ubiegłym roku wyniósł 95 mln dolarów. Teraz Rebtel postanowił wejść na polski rynek telekomunikacyjny.

Pierwszym miastem, w którym została uruchomiona oferta sieci, został Wrocław. Firma wybrała 500 swoich ambasadorów, którzy od kilku miesięcy promują markę w mieście i korzystają z usług operatora.

– To, co nas wyróżnia, to to, że naszego produktu nie można po prostu kupić. Aby dołączyć do sieci, musimy otrzymać zaproszenie od jednego z naszych ambasadorów. Na razie przyjmujemy tylko 10 tys. klientów. Z czasem rozważymy podniesienie tej liczby – tłumaczy Jonas Lörnell, szef Rebtel Poland.

O kartę Rebtel można też wnioskować poprzez oficjalną stronę internetową operatora.