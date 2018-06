16 ZDJĘĆ Centric Wrocław (mat. inwestora/Lebu)

Dawny Bank Śląski stoi między dwoma strzelistymi budowlami - kościołem Dominikańskim i Starym Klasztorem. Nijak jednak do nich nie pasuje, bo jest dużo niższy, a poza tym tylko wygląda na zabytek. Inwestor wolałby go zburzyć, ale może co najwyżej przebudować.