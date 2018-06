We wtorek odbyło się posiedzenie organizacyjne w związku ze sprawą policjantów oskarżonych o przekroczenie uprawnień oraz fizyczne i psychiczne znęcanie się nad Igorem Stachowiakiem, który zmarł na komisariacie przy ul. Trzemeskiej we Wrocławiu. Przed śmiercią był torturowany. Skutego kajdankami mężczyznę policjanci wynieśli do toalety (jedynego pomieszczenia nieobjętego monitoringiem) i tam przez kilkanaście minut razili paralizatorem. Niedługo później Igor już nie żył.

Policjantów na posiedzeniu organizacyjnym nie było. Na sali rozpraw zjawili się ich obrońcy: adwokat Olgierd Grudziński (broni Pawła G., Pawła P. i Adama W.) i Zbigniew Piątkowski (adwokat Łukasza Rz.) oraz przedstawicielki prowadzącej sprawę Prokuratury Okręgowej w Poznaniu: Danuta Siwińska i Anna Kijak-Głęboczyk.

– Ustaliliśmy przebieg postępowania i terminy rozpraw – informowały krótko prokuratorki. Sąd wyznaczył sześć terminów. Proces rozpocznie się 12 lipca. Kolejne rozprawy mają się odbywać niemal co kilka dni (17, 19, 20, 24 lipca). Najpierw mają zostać przesłuchani policjanci, którym postawiono zarzuty. Po nich zeznawał będzie oskarżyciel posiłkowy, którym jest ojciec Igora, Maciej Stachowiak. Następnie sąd chce przesłuchać 20 najważniejszych jego zdaniem świadków. W trakcie procesu okaże się, czy kolejnych 30 będzie także wzywanych na salę rozpraw, czy może sądowi wystarczy odczytanie ich zeznań ze śledztwa.