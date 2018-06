Do podpalenia biura posłanki Beaty Kempy doszło przed godz. 2 w nocy 12 grudnia w jej rodzinnym Sycowie. Policjantów z komendy w pobliskiej Oleśnicy o zdarzeniu powiadomił alarm, który uruchomił się w biurze. Na miejsce został wysłany patrol, a funkcjonariusze odkryli, że chodzi o podpalenie, a nie włamanie, jak przypuszczali początkowo. Powiadomili straż pożarną, która ugasiła niewielki ogień, potrzeba było do tego raptem 50 litrów wody. Do poważniejszych strat nie doszło. W budynku została wybita szyba, po ogniu zostały osmolone drzwi i podłoga.

Ponieważ biuro Kempy mieści się w budynku wielorodzinnym, w którym mieszka 18 osób, prokuratura zarzuciła Sebastianowi K. „sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach”. Stwierdzono też, że czyn podejrzanego ma charakter terrorystyczny, bo „Sebastian K. działał z powodu przynależności politycznej posłanki Beaty Kempy do partii tworzącej koalicję rządzącą, a także w celu wyrażenia swojej dezaprobaty dla obecnej koalicji rządzącej w Polsce oraz w celu zmuszenia Rządu oraz parlamentarzystów (...), a także Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do zaniechania określonych działań” – informuje prowadząca sprawę prokuratura krajowa. Usłyszał też zarzut produkcji narkotyków.