Proboszczem katedry został w 1985 r., za jego kadencji udało się przeprowadzić wielki remont najważniejszej świątyni diecezji – odrestaurowano m.in. wieże, które otrzymały prawie 40-metrowe hełmy – a także odnowiono kolegiatę świętokrzyską i kościół pw. św. Idziego. Ks. Drwięga pracował na Ostrowie Tumskim prawie trzydzieści lat i miał duży wkład w zmianę wyglądu „świętej wyspy” Wrocławia. Po przejściu na emeryturę był rezydentem w parafii katedralnej oraz kapelanem dolnośląskich strażaków.

Nie był wrocławianinem z urodzenia, pochodził z Sanoka i po maturze, zgodnie z rodzinną tradycją, poszedł do pracy w Autosanie. Ale postanowił wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, więc w 1957 r. przyjechał na Ostrów Tumski. Wspominał, że poszedł się pomodlić do katedry, z którą Opatrzność związała go na większą część życia. Opowiadał też, że miał wątpliwości, czy powołanie polega na szkleniu okien i murowaniu. Minęły, gdy uświadomił sobie, że to przecież dbanie o dom Boży.